У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту [ Редактировать ]
У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту. Люди вийшли на демонстрацію після різкого обвалу національної валюти. Активісти висловили обурення економічною політикою уряду і закликали президента Реджепа Ердогана піти у відставку. Поліція затримала близько тридцяти учасників акції. У вівторок вартість національної валюти впала до історичного мінімуму - долар коштував майже 13 з половиною лір. Наступного дня курс дещо вирівнявся, а занепокоєння у населення лишилось.
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