17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували за добу [ Редактировать ]
Майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
Понад 600 людей померли, майже 27 тисяч одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
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