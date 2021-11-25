Серед основних версій - вибух газу у вентиляційній шахті або займання вугільного пилу.

Щонайменше одинадцять людей загинули на шахті в Кемеровській області, в Росії.

Іще 49 - у лікарні, вони отруїлися чадним газом. Аварія сталася на глибині 250 метрів, почалося задимлення. Більшість гірників встигли піднятися на поверхню. Утім, під землею ще можуть залишатися люди. Серед основних версій - вибух газу у вентиляційній шахті або займання вугільного пилу.

За даними ЗМІ, аварію могло спричинити порушення техніки безпеки або коротке замикання через несправність обладнання. В регіоні оголосили триденну жалобу.