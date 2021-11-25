В Росії оголосили триденну жалобу через аварію на шахті [ Редактировать ]
Щонайменше одинадцять людей загинули на шахті в Кемеровській області, в Росії.
Іще 49 - у лікарні, вони отруїлися чадним газом. Аварія сталася на глибині 250 метрів, почалося задимлення. Більшість гірників встигли піднятися на поверхню. Утім, під землею ще можуть залишатися люди. Серед основних версій - вибух газу у вентиляційній шахті або займання вугільного пилу.
За даними ЗМІ, аварію могло спричинити порушення техніки безпеки або коротке замикання через несправність обладнання. В регіоні оголосили триденну жалобу.
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За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версію - загорівся вугільний пил. На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів.