Загалом від початку кампанії в Києві зробили майже 3 мільйони щеплень.

А от географічний лідер імунізації - Київ. Через масове щеплення киян і карантинні заходи, ситуація з ковідом у столиці стабілізується. Загалом від початку кампанії в Києві зробили майже 3 мільйони щеплень.

Сергій Ціпоренко, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Києва: