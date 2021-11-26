Київ став лідером вакцинації [ Редактировать ]
А от географічний лідер імунізації - Київ. Через масове щеплення киян і карантинні заходи, ситуація з ковідом у столиці стабілізується. Загалом від початку кампанії в Києві зробили майже 3 мільйони щеплень.
Сергій Ціпоренко, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Києва:
Кількість бажаючих щепитися збільшилася майже удвічі. Так, якщо до 30 жовтня здійснювалося приблизно 800 щеплень, то зараз буває й 1200-1500 на день. І ось уже впродовж місяця не зменшується. Пацієнти зараз надають перевагу Коронаваку, Файзеру. Також щепляться Астразенекою та Модерною.
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