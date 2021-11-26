Повний курс вакцинації, як звітують у МОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець.

Вакцинація. Прискорення. Українці таки почали імунізуватися інтенсивніше.

І вже понад 40 відсотків мають одну дозу. А от повний курс вакцинації, як звітують у МОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець.

Якщо перевести відсотки у кількість людей, то виходить більш як 10 мільйонів. До речі, багато хто забуває зробити друге щеплення. За статистикою таких - 150 тисяч.