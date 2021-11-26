Українці прискорили темпи імунізації [ Редактировать ]
Вакцинація. Прискорення. Українці таки почали імунізуватися інтенсивніше.
І вже понад 40 відсотків мають одну дозу. А от повний курс вакцинації, як звітують у МОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець.
Якщо перевести відсотки у кількість людей, то виходить більш як 10 мільйонів. До речі, багато хто забуває зробити друге щеплення. За статистикою таких - 150 тисяч.
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Це вже було й не раз - переможні звіти МОЗ, зниження рівня захворюваності майже до нуля, спорожнілі коронавірусні відділення, кількість летальних випадків, що на піку сягала двохсот на день, стрімко скорочується.
Таке припустив глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін. За його словами, вакцина, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer, загалом захищає впродовж перших 9 місяців після щеплення.
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