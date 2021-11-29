Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині.

Майже 6 тисяч нових хворих на ковід в Україні за минулу добу. 297 людей померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині.

А от на Харківщині ситуація покращилась і регіон перевели у жовту карантинну зону. У ній уже перебувають п'ять областей. У помаранчевій лише одна - Полтавська.

Решта 19 - у червоній. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 13 мільйонів людей, з них повністю імунізовані - майже 11 мільйонів.