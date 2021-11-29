В Україні зафіксували 6 тисяч нових хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Майже 6 тисяч нових хворих на ковід в Україні за минулу добу. 297 людей померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині.
А от на Харківщині ситуація покращилась і регіон перевели у жовту карантинну зону. У ній уже перебувають п'ять областей. У помаранчевій лише одна - Полтавська.
Решта 19 - у червоній. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 13 мільйонів людей, з них повністю імунізовані - майже 11 мільйонів.
по теме
Одужали майже 23 тисячі українців. Найбільше інфікувань - у столиці, на Донеччині та Полтавщині.
Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40 відсотків українців.
Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.
У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Щодо нових інфікувань, то їх за минулу добу більш як 18 з половиною тисяч.