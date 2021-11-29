Выплата помощи при рождении ребенка в Украине предоставляется всем родителям независимо от уровня доходов и социального статуса. Достаточно подать в течение 1 года со дня родов заявление, чтобы оформить пособие.

В 2022 году правительством запланировано повышение определенных видов соцвыплат, в том числе и на детей. "Подробности" разбирались в каком размере будет помощь и кто на нее сможет рассчитывать.

Прожиточный минимум на детей

Предусматривается, что с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет вырастет до 2 618 гривен.



Размер прожиточного минимума в следующем году возрастет вдвое, в соответствии с проектом бюджета-2022: в июле и декабре. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля будет составлять 2 201 гривну, с 1 декабря - 2 272 гривны. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2 744 гривны, с 1 декабря - 2 833 гривны.



Также он возрастет и для других социальных и демографических групп, начиная уже с 1 декабря этого года.

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Для детей в возрасте до 6 лет размер выплат составит:

с 1 декабря 2021 года - 5 250 гривны;

с 1 июля 2022 года - 5 502,5 гривны;

с 1 декабря 2022 года - 5 680 гривен.

На детей от 6 до 18 лет предусмотрели более высокие выплаты:

с 1 декабря 2021 года - 6 545 гривен;

с 1 июля 2022 года - 6 860 гривен;

с 1 декабря 2022 года - 7 082,5 гривны.

Выплаты беременным женщинам

Декретная выплата предусмотрена для каждой беременной женщины в Украине. Срок такой выплаты зависит от количества вынашиваемых женщиной детей:

126 дней (70 дней до и 56 дней после родов) - если женщина ожидает одного ребенка;

140 дней (по 70 дней до и после родов) - если женщина ожидает двух и более детей.

Женщины, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, смогут получать декретные выплаты на протяжении 180 дней.

Размер декретных выплат

Размер декретных выплат составляет 100% от средней официальной зарплаты по месту работы. Рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.



Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Но в их случае размер пособия зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили в течение последнего года. Большинство ФЛП платит только минимальный взнос.



Женщины, которые не работают, также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Выплаты при рождении ребенка

Законопроект № 5585 об увеличении размера выплат при рождении малыша предусматривает, что с 1 января 2022 года помощь составит 50 тысяч гривен:

первая выплата - 25% от суммы (12,5 тысяч гривен);

далее равными частями (10 тысяч 41 гривна) в течение 36 месяцев;

с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Также законопроект № 5585 предусматривает сохранение помощи в виде "Пакета малыша", который можно получить в течение 30 дней после рождения ребенка. Но заметьте, если законопроект не рассмотрят, то со следующего года выплаты останутся без изменений - 41 280 гривен.

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь государства матерям, самостоятельно воспитывающим детей, рассчитывается индивидуально. Размер соцвыплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на каждого члена.

Ранее мы писали о том, что входит в "Пакет малыша" и как его получить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.