Зриває дахи й валить дерева. У Туреччині вирує потужний шторм. В осередку лиха - регіони поблизу Егейського та Мармурового морів. У Стамбулі пориви вітру сягали ста тридцяти кілометрів за годину. З будівель зривало покрівлі - не витримали навіть бетонні конструкції. На трасі буревій перекинув дві вантажівки. У Стамбулі загинули щонайменше чотири людини. Зокрема, один іноземець. Травмованих - до двадцяти. Негода спричинила безлад і в аеропорту - не всі літаки змогли приземлитися. А на воді - затонуло кілька човнів. Довелося закрити для руху суден протоку Босфор. У провінції на узбережжі Чорного моря загинув будівельник - на нього впала стіна. В іншому регіоні - не витримала вежа з годинником.