Люди, що потонули у водах Ла-Маншу, намагалися з Франції дістатися Великої Британії.

Літак ЄС патрулюватиме Ла-Манш після загибелі 27-ми мігрантів. Допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати їхні береги вже з першого грудня.

Таке рішення європейські посадовці ухвалили під час екстреної зустрічі у французькому порту Кале. І пообіцяли тісніше співпрацювати, аби завадити біженцям незаконно переправлятися на надувних човнах через протоку.

Трагедія, яка змусила Європу знову порушити тему міграційної кризи, сталася минулої середи. Люди, що потонули у водах Ла-Маншу, намагалися з Франції дістатися Великої Британії.