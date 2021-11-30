Куба отримуватиме електроенергію з плавучих електростанцій [ Редактировать ]
Куба отримуватиме електроенергію з плавучих електростанцій. Чотири такі кораблі Острову Свободи надасть Туреччина. Нині в Гавані закінчують облаштування інфраструктури для отримання струму з першого енерго-судна. Загалом проєкт має закрити потребу країни в додаткових ста 30 мегаватах. Це забезпечить безперебійну роботу підприємств і дозволить уникнути вимкнень електрики для населення. На повну потужність енерго-флот має запрацювати до початку нового року.
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