Куба отримуватиме електроенергію з плавучих електростанцій. Чотири такі кораблі Острову Свободи надасть Туреччина. Нині в Гавані закінчують облаштування інфраструктури для отримання струму з першого енерго-судна. Загалом проєкт має закрити потребу країни в додаткових ста 30 мегаватах. Це забезпечить безперебійну роботу підприємств і дозволить уникнути вимкнень електрики для населення. На повну потужність енерго-флот має запрацювати до початку нового року.