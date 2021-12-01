Найгірші показники поширення коронавірусу фіксують у Києві та області [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість ковід-інфікувань: за минулу добу майже 12 тисяч нових випадків. Щоправда, одужало удвічі більше людей, ніж заразилось - понад 26 тисяч.
Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А ушпиталили напередодні 3,5 тисяч хворих. Найгірші показники поширення вірусу у Києві та області, на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині.
Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовано понад 11 мільйонів 200 тисяч людей.
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Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців.
Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.
У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.
Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.
Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні.