Українців щеплюватимуть бустерною дозу після Нового року [ Редактировать ]
Після Нового року українців планують щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу.
У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС. Він зауважив, що препаратів в Україні - достатньо, а в МОЗі вже підписали контракти на постачання вакцини в прийдешньому році.
Тож вистачить і для бустерної імунізації, і для повного циклу ревакцинації, - наголосив урядовець.
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У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
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