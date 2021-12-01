В МОЗі вже підписали контракти на постачання вакцини в прийдешньому році.

Після Нового року українців планують щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу.

У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС. Він зауважив, що препаратів в Україні - достатньо, а в МОЗі вже підписали контракти на постачання вакцини в прийдешньому році.

Тож вистачить і для бустерної імунізації, і для повного циклу ревакцинації, - наголосив урядовець.