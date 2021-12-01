На ліки можуть розраховувати лише літні люди

Та, окрім вакцин, в арсеналі українських медиків з'явилася й інша зброя проти Ковіду. Це інноваційні американські ліки. МОЗ отримало 60 тисяч флаконів як благодійну допомогу. Препарати розвезли по регіонах, де їх нині активно застосовують. Чи багато пацієнтів погоджуються на таке лікування? І головне - які результати? На прикладі Львівщини розкаже Христина Гашенко.

Американські медикаменти проти ковіду - в українському протоколі лікування. На Львівщину препарати привезли на початку жовтня. І направили до лікарень із ковідними відділеннями. Та хворим призначають їх не в стаціонарах. Сімейні лікарі дають направлення лише тим, у кого тільки-но виявили вірус і ще немає тяжкого ураження легень та ковідної інтоксикації. До того ж розраховувати на таку допомогу можуть лише пацієнти старші шістдесяти п'яти років із супутніми хворобами - цукровим діабетом, ожирінням або інсультом в анамнезі.

Анна Канарська, сімейна лікарка:

Реагують позитивно, ну якщо є довіра між лікарем і пацієнтом, то реагують в більшості позитивно. В мене ще відмов не було.

Для хворого - це крапельниця: змішують три флакони американських ліків. Пацієнтові розчин вводять у лікарні. Після чого - хворого відпускають додому на амбулаторне лікування.

Марта Сайко, лікар-терапевт Львівської лікарні швидкої клінічної допомоги:

Це ліки, які потрапляючи в організм сприяють тому, щоб вірус менше розмножився в організмі й менше пошкоджував клітини та робив свою справу на системні органи.

Результати очевидні, - запевняють лікарі. Після крапельниць хворі почуваються краще.

Любомир Рак, директор Центру легеневого здоров'я України:

Ніхто з тих 30 пацієнтів після застосування того препарату побічних дій не мав. І ніхто із них на стаціонарне лікування не попав. Значить вони мають активну позитивну дію.

У львівських лікарнях таких медпрепаратів достатньо,- кажуть медики. Головне, щоб пацієнти вчасно зверталися по допомогу.