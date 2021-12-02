Ковід не відступає. В Україні 13,5 тисяч нових інфікувань за добу.

Найбільше у столиці, на Донеччині, Житомирщині і Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23,5 тисяч пацієнтів.

А від ускладнень хвороби померло 525 хворих. Учора проти коронавірусу в країні щепили 136 тисяч громадян. А загалом, від початку вакцинальної кампанії, повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців.