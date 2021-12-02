У 900-річному палаці в Туреччині археологи натрапили на стародавню залу! На сході країни, де, до слова, розташоване одне з найстаріших поселень у світі, вже вісім років тривають розкопки. Відбуваються вони в межах Харранського палацу. ЮНЕСКО вніс його до орієнтовного списку Всесвітньої спадщини. Нині ж археологи проводять розкопки на другому поверсі будівлі, яка ущент засипана землею. Та хочуть відшукати, зокрема, залишки часів Візантійської імперії.