У 900-річному палаці в Туреччині археологи натрапили на стародавню залу [ Редактировать ]
У 900-річному палаці в Туреччині археологи натрапили на стародавню залу! На сході країни, де, до слова, розташоване одне з найстаріших поселень у світі, вже вісім років тривають розкопки. Відбуваються вони в межах Харранського палацу. ЮНЕСКО вніс його до орієнтовного списку Всесвітньої спадщини. Нині ж археологи проводять розкопки на другому поверсі будівлі, яка ущент засипана землею. Та хочуть відшукати, зокрема, залишки часів Візантійської імперії.
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