Машини визволяють зі снігу за допомогою спецтехніки у Туреччині [ Редактировать ]
Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело. Нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм. Негода забрала життя щонайменше шести людей. Подекуди пориви вітру сягали понад 130 кілометрів за годину.
по теме
У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки.
В первый день зимы, 1 декабря, в Украине ждут снегопад
На сході країни, де, до слова, розташоване одне з найстаріших поселень у світі, вже вісім років тривають розкопки. Відбуваються вони в межах Харранського палацу.
В среду, 1 декабря, в Киеве из-за утреннего снегопада образовались пробки на дорогах
Унаслідок рясних злив із берегів вийшла річка Нервйон. Рівень води подекуди сягнув одного метра. На цих кадрах з-під каламуті видніються лише дахи автівок.