Власники бізнесу відповідатимуть за дотримання правил карантину [ Редактировать ]
До слова, ще одним стимулом для вакцинації можуть стати... новорічні свята. Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною - мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи ресторан. Або ж гірськолижний курорт. І відповідатиме за порушення власник бізнесу - якщо пропустить клієнта без відповідних довідок - платитиме штраф.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Ковід-документ у відпочивальника повинен бути з собою постійно. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
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