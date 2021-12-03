13,5 тисяч нових інфікувань ковідом в Україні - за добу. Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Одужали напередодні 23, 5 тисячі пацієнтів.

А від ускладнень померло 525 хворих. Напередодні в країні щепили 210 тисяч громадян. А загалом від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців.