В Україні зафіксували майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
13,5 тисяч нових інфікувань ковідом в Україні - за добу. Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Одужали напередодні 23, 5 тисячі пацієнтів.
А від ускладнень померло 525 хворих. Напередодні в країні щепили 210 тисяч громадян. А загалом від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців.
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