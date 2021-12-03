Від ускладнень коронавірусу за добу померли півтисячі українців [ Редактировать ]
Принаймні одне щеплення проти Ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Одужало - удвічі більше. Від ускладнень померли 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
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Повністю імунізувалися - майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу - більш як 18 з половиною тисяч. Одужань - понад 20 тисяч.
Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Одужали напередодні 23, 5 тисячі пацієнтів.
Ще одним стимулом для вакцинації можуть стати... новорічні свята. Бо якщо ви плануєте поїздку - вам насамперед знадобиться ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.