Найгірші показники поширення коронавірусу - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині.

Принаймні одне щеплення проти Ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.

Одужало - удвічі більше. Від ускладнень померли 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.