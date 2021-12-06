Одразу сім областей і столиця готові вийти з "червоної" зони карантину [ Редактировать ]
Одразу сім областей і столиця готові вийти з "червоної" зони карантину. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас нагадаю, відсьогодні в "жовтих" областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. Натепер повністю вакцинувалися понад 11 із половиною мільйонів українців. А одну дозу отримала понад третина.
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На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.
Во время локдауна будут открыты только объекты с товарами первой необходимости, например, продуктовые магазины и аптеки. Школы закрыты не будут, но вводится обязательное тестирование учеников. Ограничения меры будут применяться и к вакцинированным. С понедельника, 29 ноября, в стране начинают действовать новый более строгий режим работы. Все неприв
Кабмин Украины на своем усилил карантинные меры для невакцинированных граждан. Теперь в "желтой" зоне работа кафе, ресторанов, спортзалов, ТЦ и других общественных заведений будет разрешена при условии вакцинации одной дозой вакцины 100% персонала и посетителей
Невдовзі препарат зможуть виробляти в дев'яноста п'яти країнах. Це спростить до нього доступ для половини населення планети.