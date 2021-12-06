Одразу сім областей і столиця готові вийти з "червоної" зони карантину. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас нагадаю, відсьогодні в "жовтих" областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. Натепер повністю вакцинувалися понад 11 із половиною мільйонів українців. А одну дозу отримала понад третина.