Артема Милевского задержали в ресторане Киева (видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В Киеве задержали экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. На Telegram-канале APnews выложили видео, как спортсмена и его агента Александра Панкова "прессуют" силовики в одном из столичных ресторанов.
Вооруженные люди в спецформе с пометкой "СБУ" вели себя с задержанными жестко и агрессивно. Подробности инцидента и возможные причины задержания не известны.
Журналисты попыталась связаться с Милевским и его представителями, чтобы получить комментарии, однако их телефоны вне доступа. В правоохранительных органах пока никак не комментировали ситуацию.
36-летний Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в сентябре 2021 го года. Ми левский выступал за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и венгерскую "Кишварду". Свою карьеру он завершил в ФК "Динамо-Брест".
За национальную сборную Украины он забил 8 голов в 50 матчах. Милевский четырежды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, был чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок Беларуси и три раза - Суперкубок.
Напомним, что на днях под Львовом в страшном ДТП погиб известный футболист и тренер Руслан Мостовой.
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