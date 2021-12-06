Майже 4,5 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше за останні два місяці. Одужало понад дев'ять тисяч людей. 239 пацієнтів померло.

Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.