В Україні зафіксували найменше випадків коронавірусу за два місяці [ Редактировать ]
Майже 4,5 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше за останні два місяці. Одужало понад дев'ять тисяч людей. 239 пацієнтів померло.
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