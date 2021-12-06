Український супутник полетить у космос. Україна відправила до США апарт "Січ-2-302". Там, з мису Канаверал, штат Флорида, супутник відправиться у космос.

Попередньо апарат підготують до запуску та його стикування із ракетою-носієм. "Січ" виготовили в Дніпрі для цивільних цілей. Він спостерігатиме за використанням земель, рослинністю, лісовими та водними ресурсами, ліквідацією наслідків стихійних лих.

Супутник на орбіту виведе ракета Falcon 9 компанії Space Х. Запуск заплановано на 10 січня.