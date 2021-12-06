У МОЗ запевняють: кількість хворих і госпіталізацій там пішла на спад.

Мінус вісім областей. МОЗ послаблює карантин у регіонах з найменшим приростом інфікованих коронавірусом. Утім, пом'якшення очікувати варто не всім.

Куди вас не пустять без вакцинації? Розкаже Олександр Васильченко.

Більше не червоні. З опівночі - Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та Київ змінять колір на ковідній мапі. Одразу перейдуть у "жовту" зону карантину. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Держкомісія з питань техноекобезпеки та надзвичайних ситуацій.

У МОЗ запевняють: кількість хворих і госпіталізацій там пішла на спад. Водночас "жовта "зона стає жорсткішою для нещеплених. Для них табу - спортзали, кафе, кінотеатри й торговельні центри.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Усіх, хто не отримав перше щеплення, чи пропустив час другого, зробіть це якнайшвидше, щоб не відчути обмежень та бути захищеними від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Традиційно після вихідних статистика захворюваності низька по всій Україні. Маємо на сьогодні майже 4 з половиною тисячі нових випадків інфікувань. І це найменший показник за останні два місяці. Одужали при цьому - понад дев'ять тисяч людей. Померли - 239. Повністю вакцинувалися проти ковіду вже понад 11 із половиною мільйонів українців.

Однією дозою щеплені вже більше ніж 25 мільйонів. І саме через вакцинацію активізувалися кібершахраї, кажуть у МОЗ. Надсилають повідомлення, у яких просять надати номери карток та інші персональні дані, що нібито необхідні для виплати тисячі гривень для вакцинованих.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не відсилалось громадянам. Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину Е-підримка розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання такої допомоги онлайн, через додаток "Дія".

Випадків інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон" в Україні не зафіксовано, - повідомили в міністерстві. Водночас уряд доручив щодня оновлювати цю інформацію.