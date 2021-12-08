З Білорусі до Іраку вилетіли понад чотири сотні нелегалів, серед них діти. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Також близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію.