Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян з Білорусі [ Редактировать ]
З Білорусі до Іраку вилетіли понад чотири сотні нелегалів, серед них діти. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Також близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію.
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Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди сідають у літак іракських авіаліній.
У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу.
Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад чотири десятки біженців.
Усе, аби допомогти мігрантам потрапити на територію ЄС. Відповідне відео опублікувала польська поліція. У цей час велика група нелегалів штурмувала рубіж.
В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом.