На екологічну катастрофу може перетворитися... щільна забудова на Черкащині. Там жителі села Дахнівка просто благають місцеву владу припинити роздавати землю будівельникам. Адже йдеться не просто про ділянки, а про узбережжя дренажного каналу. І опинившись у руках забудовників, ті нехтують усіма правилами, зводять житло, а будинки мешканців стоять затоплені та з тріщинами.

Чи почула місцева влада людей? Та до якого лиха може призвести земельна щедрість? З'ясовував Станіслав Кухарчук.

Вода у погребі пані Софії стоїть і влітку, і взимку. До таких умов родина вже звикла - всю городину й консервацію вони тримають тільки на піддонах. А от що робити з надвірними спорудами - жінка навіть не уявляє. Її будинок і сараї почали просто сповзати й тріскатись.

Софія Денисенко, жителька мікрорайону Дахнівка, Черкаси:

Оце тріщіни ідуть, боїмося, підмазуєм тому, що боїмося, що далі , далі …воно по верху наче зсовується. Ой …там по вулиці, як пройти - то ще гірше є.

Причиною такої біди жителів вулиці Набережна стала забудова заливних лугів біля їхніх дворів. Сам мікрорайон зведений на так званому плавуні - поряд проходить канал до Дніпра. А луки на його берегах були природним дренажем. Та вже десять років поспіль Черкаська міська рада щедро роздає цю землю під індивідуальне будівництво.

Андрій Страшевич, житель мікрорайону Дахнівка, Черкаси:

Вот здесь природные овраги, куда все сходило, весь дренаж …на данный момент, когда вот здесь все засыпали … здесь даже с земли, с глубины метр вот по улице выдавило газовые трубы.

Вода на подвір'я місцевих жителів потекла, коли нові власники ділянок почали піднімати їхній рівень і завезли сюди майже чотири сотні вантажівок із землею. Крім природного дренажу, місцеві жителі втрачають і єдину зелену зону. Адже весь масив навколо каналу вже поділений на ділянки.

Вот повернитесь, смотрите какая красивая у нас березовая роща …а ее уже нет - там уже будут участки, она уже розбита.

Жителі вже неодноразово звертались і в екоінспекцію, і в прокуратуру з проханням про допомогу. Остання навіть двічі позивалася до суду, аби скасувати рішення міськради, але марно.

Євген Троцько, заступник керівника Черкаської окружної прокуратури:

Обидва позови не задоволені і апеляційною інстанцією знову ж таки рішення суду першої інстанції залишено без змін … Тобто, прокурор вичерпав можливості передбачені законодавством.

Тим часом міська рада не припиняє роздавати землю в Дахнівці. На цій сесії депутати знову мають проголосувати за виділення чотирьох ділянок на вулиці Набережна.

Я маю надію, що ні, що совість є в депутатів … а ви робите добру справу.

У відчаї жителі Набережної теж прийшли до депутатів на сесію і вже з трибуни благали тих схаменутися.

-Просимо всіх депутатів, звертайте ще раз увагу на ті ділянки, які виставляються на голосування …

І сьогодні місцеві таки здобули невелику перемогу - виділення чергових соток депутати не підтримали.