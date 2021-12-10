Судно "Донбас" не заходило у чутливі зони в Азовському морі [ Редактировать ]
Судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони в Азовському морі. Про це заявили в пресслужбі ООС. Там наголосили - корабель виконував завдання у своїх територіальних водах. Нагадаю, ФСБ РФ заявила, буцімто український корабель "Донбас" перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та "створює загрозу безпеці мореплавання". Міністр оборони Олексій Резніков назвав це інформаційною атакою.
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