Загрози вибуху літака "Райянейр", що вимушено приземлився в Мінську у травні, не було. Таких висновків дійшла прокуратура Польщі. Це була операція, що мала на меті затримати білоруського опозиціонера Романа Протасевича. А керував нею офіцер КДБ. Слідчі оглянули літак, допитали свідків та представників авіакомпанії. А також знайшли очевидця подій. Розслідування з'ясувало, що повідомлення про замінування було надіслане вже після команди екіпажеві розвернутися до Мінська. Нагадаю, після цього інциденту ЄС запровадив секторальні санкції та закрив свій повітряний простір для компанії "Белавіа".