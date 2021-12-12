Далі - про пряник для вакцинованих. Вже за тиждень, на Миколая, двічі щеплені українці зможуть отримати 1000 гривень.

Інструкцію, як це зробити, оприлюднили в Кабміні. Тож: потрібен зелений сертифікат у застосунку "Дія". Далі - до 29 грудня слід у тій таки "Дії" подати заявку через послугу "Є-підтримка". Опісля - оформити спеціальну віртуальну картку, на яку зарахують гроші. Або ж забрати її в одному з банків-партнерів. Ті, у кого немає "Дії", гроші теж одержать. Але не раніше третього кварталу наступного року.

Нагадаю, що "ковідну" тисячу не видаватимуть готівкою. І її можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, книжки, або ж купити залізничні чи авіаквитки для подорожі Україною.