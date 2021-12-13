Тенісний турнір KYNG CUP вчетверте прийняв усіх охочих [ Редактировать ]
Аматор чи професіонал - не важливо. Тенісний турнір "KYNG CUP" цьогоріч уже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Зі спортсменами поспілкувався Кирило Воронко.
Турнір KYNG CUP - один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбуваються у форматі Про-Ам, тобто в кожній команді - професіонал і аматор, а грають двоє проти двох.
Владислав Клименко, організатор тенісного турніру "KYNG CUP":
Большое количество профессионалов собрана в одном турнире. Обычно они по разным турнирам разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя, я рад что мы собрали 42 пары, это максимальная на сегодняшний день для нас.
Професіонали не можуть грати в одній парі, за умовами - тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу.
Денис Молчанов, учасник турніру, професіонал:
Больше как способ провести время. Здесь в общем-то все люди, которые имеют отношение к теннису, все друг друга знают. Такая большая семья теннисная.
Ілля Білобородько, учасник турніру, професіонал:
Ты играешь первым номером плюс это парный формат. Тут ты играешь много у сетки. То есть это хорошо и для одиночного разряда, и для парного, потому что ты практикуешь свою игру слета, свою подачу.
Костянтин - підприємець, тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду - найкращий гравець-любитель турніру.
Костянтин Невесенко, учасник турніру, любитель:
Эта награда на самом деле для меня важнее чем даже первое место. Это зависимость. Человек, который заходит в эту историю, очень тяжело отсюда выйти. Вот такая жизнь, то есть какбы эмоциональные качели, которые дают серьезный толчок и мотивацию наверное просто для жизни.
У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово.
Андрій Байдіков, переможець турніру:
Сегодня почти все игры были полуторачасовыми, пришлось физически не просто, но старались держаться до конца, тем более с партнером уже играем с перерывом наверное уже лет пять или шесть.
Призовий фонд чемпіонату - 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще чотири турніри, один з них - в новому форматі.
Владислав Клименко, організатор тенісного турніру "KYNG CUP":
Открою секрет - один из которых будет формата битва регионов, так называемых, когда город будет выставлять свою команду. Пока ещё не знаем в каком количестве участников игроков может быть 4 – 5. И они уже между собой будут искать победителя кто сильнейший.
по теме
Цей захід має давню історію - уперше його провели ще 1906. Однак останні три роки такі змагання скасовували через пандемію. І от нарешті традицію відновили.
Понад 40 атлетів у різдвяних купальниках бігли мальовничими вулицями Будапешта.
12 декабря, в рамках промо-мероприятия "Угони тачку в FAVBET", в перерыве матча Динамо - Заря, узнаем имя обладателя Jaguar XE
Після торгово-економічної війни 2018, між Вашингтоном і Пекіном - нове протистояння. Цього разу - дипломатичне. Усе через репресії в країні.
Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в среду, 8 декабря