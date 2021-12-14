Американські гімнастки добилися компенсації від розбещувача [ Редактировать ]
Мирова угода на рекордну суму. Американські гімнастки добилися компенсації від розбещувача! Лікаря збірної, який роками їх домагався. Серед його жертв - й олімпійські чемпіонки.
Тож яку виплату отримають постраждалі? І що буде із їхнім кривдником? Чи вдасться йому відкупитися від в'язниці? Дивіться далі.
Цей скандал прогримів на весь світ 2017 року. Сотні спортсменок, зокрема, і олімпійські чемпіонки, поскаржилися на непристойні дії головного лікаря збірної Ларрі Нассара. Свідчення дали понад 330 жінок, із якими він працював у збірній із гімнастики та в Університеті Мічигану. До суду дійшло тільки 10 справ.
Ларрі Нассар був головним лікарем олімпійської збірної США з гімнастики упродовж 18 років. За словами постраждалих, під час медоглядів він регулярно вдавався до насильства та розбещував спортсменок. Про домагання з його боку заявили такі зірки, як Сімона Байлз, Елі Райсман і Маккайла Мароні. У вересні вони виступили на слуханнях у Сенаті, де відповідний комітет розглядав справу про компенсацію.
Сімона Байлз, олімпійська чемпіонка, позивачка:
Не хочу, щоб ще якась юна гімнастка, олімпійська атлетка чи будь-хто інший пережив той жах, який пережила я та сотні інших дівчат від насильства з боку Ларрі Нассара. Сформулюю чітко: я звинувачую Ларрі Нассара, та всю систему, яка допустила такі зловживання.
Нассар провину визнав. 2018 року його засудили до ста сімдесяти п'яти років ув'язнення за домагання до семи гімнасток, а згодом ще до ста двадцяти п'яти - у трьох інших випадках. Ще раніше Нассара визнали винним у зберіганні дитячої порнографії та спробі знищити докази - це ще плюс шістдесят років тюрми.
Колишній лікар збірної США опинився за ґратами, а постраждалі спортсменки почали домагатися компенсації - через суд. Понад 500 жінок висували претензії до Федерації гімнастики США, олімпійського та паралімпійського комітетів. Через п'ять років судової тяганини та переговорів справа завершилася мировою. Загальна сума компенсації - 380 мільйонів доларів. Це одна з найбільших у світі виплат жертвам сексуального насильства.
У Федерації гімнастики заявили, що шкодують з приводу травм, яких зазнали гімнастки. І запросили позивачок до ради директорів, щоб реформувати систему і запровадити правила, які в майбутньому захистять спортсменок від подібних випадків.
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