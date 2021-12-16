Розсекречено матеріали справи щодо вбивства президента США Джона Кеннеді. Управління архівів та документації Сполучених Штатів опублікувало майже півтори тисячі сторінок закритих раніше документів. Це записки й слідчі звіти, а також документи ​​ЦРУ, ФБР, Держдепу й Пентагону. Наступного року оприлюднити можуть ще 14 тисяч записів у цій справі. Джона Кеннеді застрелили у Далласі 22 листопада 1963 року. Досі вважається, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було. Бо й сам Освальд загинув через два дні після арешту. Ця справа оповита ореолом таємничості й дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій. Тож нові матеріали дуже зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб - радянських, чи американських. До якої Освальд не мав жодного стосунку.