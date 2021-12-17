Со вторника, 21 декабря, для туристов меняют требования въезда в Финляндию. У всех прибывших из-за пределов ЕС будут требовать негативный тест на COVID-19. Такое предложение внесло в правительство МВД Финляндии. Об этом сообщает Visitfinland.com.

Изменения связаны с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Так, в независимости от статуса вакцинации, все прибывающих в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны предоставить справку о негативном результате теста.

Сообщается, что ПЦР-тест предстоит пройти до прибытия в страну.

На сегодняшний день в Финляндии 73% или около 4 млн населения страны получили две дозы вакцины. При этом 82,9% лиц старше 12 лет были привиты дважды.

Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

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