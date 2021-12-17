МВС та "Антонов" підписали Меморандум про співпрацю [ Редактировать ]
МВС та Держпідприємство "Антонов" підписали Меморандум про співпрацю. І уклали контракт на постачання протипожежного літака Ан-32П для Спеціального авіазагону ДСНС. Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, цьогоріч - із закликом допомогти в гасінні лісових пожеж - до України звернулися кілька країн. І всі визнали, що українські літаки - найкращі. Тому МВС вирішило придбати ще один такий борт. Це вже буде п'ятий АН цього класу в авіапарку українських рятувальників.
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