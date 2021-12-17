Ірану висунули ультиматум щодо компенсації за збитий літак МАУ [ Редактировать ]
Ірану висунули ультиматум щодо компенсації за збитий літак МАУ. Міжнародна група з представників Канади, Швеції, Великої Британії та України вимагає розпочати перемови щодо виплати відшкодування родинам загиблих. Обговорити це пропонують на спільному засіданні. Тегеран має підтвердити участь до п'ятого січня. Інакше Координаційна група вважатиме, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном - марні. Й розглядатиме інші способи розв'язання цього питання в рамках міжнародного права. Нагадаю, в січні торік іранські військові збили над Тегераном пасажирський лайнер авіакомпанії МАУ. Загинули всі 176 людей, які були на борту.
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