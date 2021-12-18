Маленьке диво сталося сьогодні й в столиці. На Софійській площі у Києві засвітили новорічну ялинку. Зазвичай це робили саме на день Святого Миколая 19 грудня. Але цьогоріч вогники вирішили запалити напередодні свята.

Наша Ірина Розова вже все побачила і хоче поділитися враженнями.

Ірина Розова, кореспондентка:

Засвітилася! На цей казковий момент тут на Софійській площі разом із нами очікували десятки людей. Тисячі вогників запалилися на головній ялинці країни о шостій.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Минулого року ми разом зі Святим Миколаєм запалювали ялинку. Але сьогодні його тут не буде - він буде завтра! Обіцяємо - також приходьте. Буде Святий Миколай - можна буде задумати всі бажання.

Новорічне 30-метрове дерево прикрашають 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів, а на вершечку засяяла величезна зірка. А все тому що, тема головної святкової локації - Різдвяна дивоніч, коли народився Ісус Христос. Тож, по колу ялинки встановили всю різдвяну історію. Тут і фігури Ісуса, Божої Матері, Йосипа, пастухів та Янгола. Ми поцікавилися у киян, а чи пам'ятають вони цю саму різдвяну історію?

До Марії прийшов Святий Дух, точніше Янгол сповістив, що в тебе буде свята дитина, що в тебе народиться Ісус. - Ісус народився, запалилася зірка і волхви побачили й вирушили, бо знали, що це Месія і треба було його привітати в цьому світі. - Коли янголи співали до народження Ісуса Христа і зірки засвітили їм дорогу. - Зірка зажглась - это был знак, что родился Иисус Христос и были... Сережа, помогай! - Не пам'ятаю, на жаль...

Тож, нагадаю. Коли Ісус мав народитися Марія та Йосип подорожували до Віфлеєма. Але так багато людей прийшли до міста, що вони не змогли знайти місця де зупинитися, окрім стайні. Невдовзі народився Ісус, і на небі засяяла яскрава зірка. Тим часом Янгол сповістив радісну звістку пастухам, які на полі вартували свою отару. Тож, вони поспішили побачити Ісуса, який лежав у яслах. Різдява шопка біля Київської ялинки - стала найбільшою в Європі.

Це настрій чуда, Різдва вже хочеться, вже завтра в нас буде свято Святого Миколая і хоч мені вже 21 рік, але хочеться відчути себе підлітком, дитиною. - Це захід, який об'єднує всіх людей, які проживають у місті Києві й тих, хто приїхав, щоб побачити цю ялинку.

Окрім ялинки, сьогодні засвітився увесь центр. На ілюмінацію витратили аж 15 кілометрів гірлянд. Прикрасили Хрещатик, філармонію, мерію, вулицю Богдана Хмельницького та Володимирський узвіз. Відкрили на Софійській площі й новорічний ярмарок. Працюватиме він до 16 січня. А ще тут є теплі арт зони для відпочинку, дитячі атракціони та різні фотозони. Отже, в цілому є на що подивитися.