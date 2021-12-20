У Миколаєві запрацювала "розумна пожежна частина". Це ноу-хау місцевих умільців. Усе продумали та змайстрували рятувальники власними силами. Якщо експеримент виявиться вдалим, планують розширити його можливості. Про що саме йдеться - дивіться далі.

Їхнє завдання - будь-що врятувати й вчасно допомогти.

Іван Зеленчук, заступник начальника другої державної пожежно-рятувальної частини в м. Миколаєві:

За цей рік на цей час, підрозділ виїхав 160 разів на пожежі та було врятовано 30 життів.

Ця пожежна частина експериментальна. Саме тут випробовують усі новинки в роботі миколаївських рятувальників.

Служба порятунку ДСНС. Слухаю вас!

Ввімкнути сигнал "тривога", озвучити інформацію, включити освітлення та підготувати відділення для виїзду - і все це лише за два кліки.

Багато функцій тепер сама виконує система "розумна пожежна частина". А контролювати її в режимі реального часу можна з будь-якої точки світу просто зі смартфона.

Леонід Бойко, начальник центру оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Якщо у нас стоять датчики відкритих вікон, а ми знаємо, що температура від ємна, пробуємо зберегти, нагріти приміщення, для особового складу і вікна відкриті більше, ніж певний період, сигнал іде диспетчеру.

Загалом система має сім модулів - для контролю за освітленням, водопостачанням, доступом на територію, температурою повітря та загазованістю, - пояснює Леонід. Чоловік самотужки облаштував у власному помешканні "розумний будинок", а потім вирішив оптимізувати і роботу своїх колег.

Леонід Бойко, начальник центру оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Зараз я бачу, що в мене в частині включені всі чотири відділення освітлення. Температура в спальному приміщенні 20 градусів, рівень СО2 - 633 одиниці.

Новітні технології знімають додаткове навантаження з персоналу, унеможливлюють людські помилки в алгоритмах та скорочують час виїзду бійців ДСНС. Серед інших переваг і вартість. Леонід переконує, що коштував апгрейт пожежної частини набагато менше, ніж тепер зможуть заощадити. Тож, сподідвається, що в такий спосіб оновлять і інші частини області.