Сингапурське видання виклало ролик з китайською тенісисткою [ Редактировать ]
Китайська тенісистка Пень Шуай спростувала своє зникнення. Короткий ролик оприлюднило одне із сингапурських видань. У ньому жінка заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях та наголошує, що "завжди була вільною". Нагадаю, другого листопада спортсменка опублікувала пост, у якому розповіла про домагання з боку одного із колишніх китайських урядовців. Потому зв'язок із нею обірвався. Цей інцидент та геноцид уйгурів - став приводом для оголошення США дипломатичного бойкоту Зимової олімпіади в Пекіні.
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