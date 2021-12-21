По Туреччині вдарила негода [ Редактировать ]
По Туреччині вдарила негода! Південь країни накрила злива - зруйнувала мости та затопила автошляхи. Підтоплені житлові будинки та сільськогосподарські угіддя. На місцях уже працюють рятувальники. Водночас на Сході Туреччини - хурделить. Заблоковані понад тисяча доріг. Водіїв закликали без потреби не виїжджати на власних авто - через нульову видимість та ожеледицю.
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Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту.
У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки.
На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все - через негоду.
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні сіл знеструмлені, повалені дерева - під кучугурами. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця.