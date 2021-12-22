Справа МН-17: прокуратура Нідерландів вимагає для підсудних довічного ув'язнення [ Редактировать ]
Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення чотирьом підсудним у справі МН-17: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченкові.
Під час судового засідання сторона обвинувачення заявила, що ці особи винні в загибелі 298-ми людей. Троє громадян Росії й один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Однак, нагадаю, прокурор наголосив - суті звинувачень і доказів це не змінює.
У прокуратурі також підтвердили висновки Міжнародної слідчої групи про те, що в Боїнг поцілили саме з російського "Бука" зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Остаточний вирок у цій справі оголосять наступного року.
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Про це заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський.
Про це заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський.
Під час слухань захист обвинувачених визнав, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади у липні 14-го таки були на Донбасі і воювали проти України.
За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Підозрюють трьох громадян РФ і одного українця. На борту літака перебувало 298 осіб, усі вони загинули.
Судді заслуховують позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. За перебігом засідання суду можна буде стежити в прямому ефірі.