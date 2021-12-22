Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення чотирьом підсудним у справі МН-17: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченкові.

Під час судового засідання сторона обвинувачення заявила, що ці особи винні в загибелі 298-ми людей. Троє громадян Росії й один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Однак, нагадаю, прокурор наголосив - суті звинувачень і доказів це не змінює.

У прокуратурі також підтвердили висновки Міжнародної слідчої групи про те, що в Боїнг поцілили саме з російського "Бука" зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Остаточний вирок у цій справі оголосять наступного року.