Жоден з обвинувачених до суду так і не зʼявився.

Без права на звільнення. Нідерландські прокурори вимагають довічного ув'язнення для чотирьох обвинувачених у справі збитого Боїнга - МН-17. Бо, на їхню думку, немає жодного значення, що ці люди особисто не натискали на кнопку для запуску ракети. Відповідальність за збиття пасажирського літака і за людські смерті - лежить цілковито на них.

Коли ж суд оголосить вирок? І які шанси, що вимоги прокурорів задовольнять? Розкаже Олена Абрамович.

Чотири роки слідства, три судових слухання, і нарешті нідерландські прокурори презентували свій обвинувальний висновок у справі МН-17 - збитого боїнга в небі над Донбасом улітку дві тисячі чотирнадцятого.

Менон Ріддербекс, нідерландська прокурорка:

Ми вимагаємо, щоб підозрювані Гіркін, Дубінський, Пулатов та Харченко були засуджені до довічного увʼязнення, кожен окремо за спільне збиття літака, що спричинило загибель і вбивство двохсот дев'яноста восьми людей на борту.

Жоден з обвинувачених до суду так і не зʼявився. Адвокатів прислав лише Олег Пулатов - підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії. За даними слідства, він відповідав за доправлення "Бука" до місця призначення, разом з українцем, який став на бік противника, - Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін, на прізвисько Стрєлков, попросив "Бука" в Росії. А старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубінський відповідав за транспортування комплексу територією Донбасу.

Тейс Бергер, нідерландський прокурор:

Збиття MH-17 з комплексу "Бук" - це руйнівне насильство. Підозрювані заздалегідь спланували цей акт насильства й організували його в тісній співпраці.

Байдуже, що намір в учасників операції був інший - збити український військовий літак. Вони мали врахувати, що повітряний простір не був закритий для цивільної авіації, кажуть прокурори. Не важливо і те, що самі вони безпосередньо не натискали на кнопку запуску. Головне - що їхні дії призвели до загибелі невинних людей.

Менон Ріддербекс, нідерландська прокурорка:

Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальності, але й далі активно приховували правдиві факти про збиття Боїнга. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі.

Чи задовольняти прохання прокурорів і давати обвинуваченим довічне ув'язнення - суд має на роздуми приблизно рік. Свій вирок судді оголосять наприкінці 2022-го. Відкритим залишається й головне питання - хто саме дав наказ стріляти і натискав на кнопку "пуск"?