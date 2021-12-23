На Черкащині керівництво об'єднаної громади випилює абсолютно здорові дерева у заповіднику [ Редактировать ]
Cанітарні вируби... по живому. На Черкащині село Козацьке повстало проти варварського знищення дерев у заповіднику. Керівництво об'єднаної громади, до якої входить населений пункт, вирішило розчистити аварійні хащі в "Казачанському парку" й навіть отримало на це міністерський дозвіл. Але першими під пилку пішли абсолютно здорові дерева.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
"Козачанський парк" був закладений князем Голіциним ще наприкінці 17 століття, він вважається одним з найстаріших парків в Україні. Та схоже, найбільш занедбаним - за старовинними спорудами тут ніхто не доглядає , власне , як і за зеленими насадженнями
І це попри те, що парк офіційно - пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Тут заборонене будівництво і навіть вируб дерев. А тепер, розповідають жителі Козацького, на всій площі, а це понад 50 гектарів - усюди свіжі пеньки.
-Тут росли вікові дерева, які символізували жінку …вона була похожа, одна з деревин, на жінку -матір …всі тут ходили - це як фотозона була, а тепер її немає.
Головний еколог Звенигородської ОТГ, до якої входить село, поспішає заспокоїти. Мовляв, вирубування в парку цілком законні. Перш ніж розчищати територію, керівництво громади здійснило нелегку процедуру затвердження - від області до міністерства.
Володимир Чорновіл, еколог Звенигородської ОТГ:
Єдиний раз за всю історію існування цього парку законно отриманий документ на проведення рубки, це дозвіл Черкаської обласної адміністрації, ліміт міністерства екології …
Згідно з дозволом, ОТГ мала право зрізати 152 дерева. Передусім ішлося про аварійні та мертві. Робочих рук не вистачало, тому розчищення ще не завершили, запевняє Звенигородський еколог.
За проєктом - усю деревину мали пустити на дрова для районної лікарні. Утім, лісоруби вивезли з парку лише "ділову".
-Зрізане нормальне дерево - немає, вершина лежить, ні омели, немає нічого, і не забрана на дрова, як кажуть.
Аби припинити варварський вируб парку, люди викликали екологічну інспекцію. Адже кожне заплановане під знесення дерево мало бути пронумероване і внесене до переліку. Та такого педантизму в цьому питанні не побачили. Більшість зрізаних дубів та ясенів навіть не маркована.
Сергій Дишлюк, начальник відділу Державної екологічної інспекції центрального округу:
Візуально тут спиляно дерев більше чим в ліміті є … Є наказ, що і хто відповідальний на цю рубку, хто має відповідати за ліміти за дозвіл …є ж наказ по міськраді ? Ні …не має …всі сміються.
До кінця тижня екоінспекція має встановити кількість фактично спиляних дерев і згодом підрахувати збитки, завдані природно-заповідному фонду. Їх буде змушена сплачувати ОТГ як замовник розчищення.
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