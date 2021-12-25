Те, що для одних - символ теорії змови, для інших - життєва потреба. У Швеції дедалі більше громадян почали вживлювати під шкіру... чипи. А на них - усі дані про людину, від ковід-сертифікату до кредитки. Усе, що власник такого імпланту забажає мати на мікроґаджеті.

Як це - жити весь час із чипом? Скільки коштує його введення? Про нові тренди знає більше Олена Абрамович.

Він завбільшки із зернину, але зберігає безліч інформації. Ось такий мікрочип тисячі шведів роками використовують як ключ, кредитку або проїзний квиток. Тепер він знадобився ще і як сертифікат про вакцинацію.

Ханнес Сьоблад, керівник шведської компанії з виготовлення чипів:

У мене в руці чип-імплант. І я його так запрограмував, що в ньому є дані про ковід-сертифікат. І за потреби, навіть якщо в мене немає із собою телефону, можна перевірити мій статус - вакцинований я чи ні.

Обовʼязково показувати ковід-сертифікат у кіно, на концертах та в інших місцях шведська влада почала вимагати з грудня. Тож попит на такі чипи зріс, і наразі приблизно шість тисяч шведів уже вживили собі їх під шкіру.

Ханнес Сьоблад, керівник шведської компанії з виготовлення чипів:

Чип-імплант коштує 100 євро - і це поліпшена версія. І якщо порівнювати, наприклад, зі смартгодинниками, то останні удвічі дорожчі й служать 3-4 роки, тоді як чип можна використовувати 20-30 чи навіть 40 років.

Уперше у Швеції чипові імплантати стали використовувати у 2015 році. Цю практику запозичили ще кілька країн - щоправда, секретно. Адже тему чипізації часто підхоплюють послідовники теорій змови. Менеджерка цифрового хабу Аманда, яка теж вживила собі капсулу, запевняє - їй взагалі не страшно.

Аманда, менеджерка цифрового хабу:

Так я відчуваю, що мої особисті дані краще захищені - бо вони при мені.

Розробники запевняють - немає приводів для занепокоєння. Це просто носій інформації, як і будь-який інший. І перевага в тому - що загубити його неможливо.

Ханнес Сьоблад, керівник шведської компанії з виготовлення чипів:

У чипів немає батареї, вони не здатні передавати сигнал самі собою, тобто зазвичай працюють у пасивному режимі. Вони ніколи не показуватимуть ваше розташування й активуються лише тоді, коли ви піднесете до них свій смартфон.

Понад пʼять років використання продемонстрували, що чипізація безпечна, запевняють розробники. До того ж - це приватна ініціатива, і вживлювати чипи нікого не змушують.