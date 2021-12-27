В Анталії археологи віднайшли стародавню синагогу [ Редактировать ]
Синагогу VII століття розкопали в Туреччині. Пам'ятку знайшли у місті Сіде, провінція Анталія. Археологічні розкопки проводили на ділянці, де раніше була незаконна забудова.
У синагозі знайшли написи з цілою історією. В ній розповідається, що чоловік, на ім'я Йосиф, пожертвував кошти на ремонт храму у пам'ять про свого сина Даниїла, який помер у віці 2,5 років.
Археологи припускають, що відкриттів може бути більше, коли повністю ліквідують незаконні забудови в місті.
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В ній розповідається, що чоловік, на ім'я Йосиф, пожертвував кошти на ремонт храму у пам'ять про свого сина Даниїла, який помер у віці 2,5 років.
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