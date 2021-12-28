Звездный футболист во время игры жутким фолом сломал ногу сопернику (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В четвертьфинальном матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" защитник "Лестера" Рикардо Перейра получил жуткую травму.
Об этом сообщает The Sun.
В конце первого тайма поединка против португальца жестко сыграл 19-летний полузащитник "Ливерпуля" Тайлер Мортон - он прыгнул вперед на соперника двумя ногами.
За этот фол юный игрок получил всего лишь предупреждение. Перейра продолжить игру не смог и был заменен.
Спустя несколько дней главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что его игроку повезло - у него диагностирован перелом малоберцовой кости, из-за чего тот пропустит 6-8 недель.
По его словам, последствия такого фола могли быть намного хуже.
Thoughts Klopp? pic.twitter.com/dioblzhzLB— Joe Gilbert (@JoeGilbert_) December 22, 2021
Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.
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