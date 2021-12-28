В четвертьфинальном матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" защитник "Лестера" Рикардо Перейра получил жуткую травму.

Об этом сообщает The Sun.

В конце первого тайма поединка против португальца жестко сыграл 19-летний полузащитник "Ливерпуля" Тайлер Мортон - он прыгнул вперед на соперника двумя ногами.

За этот фол юный игрок получил всего лишь предупреждение. Перейра продолжить игру не смог и был заменен.

Спустя несколько дней главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что его игроку повезло - у него диагностирован перелом малоберцовой кости, из-за чего тот пропустит 6-8 недель.

По его словам, последствия такого фола могли быть намного хуже.

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