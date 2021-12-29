В Україні виявлено п'ять інфікувань "Омікроном" [ Редактировать ]
В Україні офіційно підтверджені п'ять нових інфікувань штамом "Омікрон". Два регіони потрапили у помаранчеву зону епід-небезпеки.
Це Донецька та Чернігівська області, які були у жовтій зоні. "Помаранчевий" рівень не містить додаткових обмежень, але свідчить про наближення регіону до "червоної" зони.
Загалом, майже 5 з половиною тисяч нових Ковід-випадків зафіксовано в Україні за минулу добу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, летальних випадків - 307, одужали - 12 352 людини.
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Водночас влада країни зменшує тривалість самоізоляції з 10-ти до 5-ти днів. Рішення ухвалили на тлі ширення менш небезпечного штаму "Омікрон".
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