В Україні офіційно підтверджені п'ять нових інфікувань штамом "Омікрон". Два регіони потрапили у помаранчеву зону епід-небезпеки.

Це Донецька та Чернігівська області, які були у жовтій зоні. "Помаранчевий" рівень не містить додаткових обмежень, але свідчить про наближення регіону до "червоної" зони.

Загалом, майже 5 з половиною тисяч нових Ковід-випадків зафіксовано в Україні за минулу добу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, летальних випадків - 307, одужали - 12 352 людини.