Бывший глава ФЛАУ Равиль Сафиуллин рассказал, как проходили выборы главного тренера сборной Украины, почему подал в отставку и в чем состоит миссия министра спорта. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

Отмечается, что главного тренера национальной команды утверждает комиссия министерства спорта. Уже перед ее началом был очевиден конфликт между Сафиуллиным и Говоровой, которые отстаивали своих кандидатов. (На заседании комиссии присутствовал министр - Гутцайт В.М.)

Равиль Сафович не пытался его обострять, а лишь попросил взглянуть объективно на ситуацию. Он - президент федерации, а значит он ответственный за результат. Поэтому логично, чтобы назначили тренером его кандидата. Ведь за результат будут спрашивать с Сафиуллина, а не с Говоровой или комиссии.

"Я комиссии сказал, что легкой атлетике нужен строгий тренер, жесткий, но справедливый, который бы наладил работу в команде. И у меня просьба к вам – назначить тренером Апайчева. Я вижу, что этот человек профи в своем деле и может достичь результата. Если я делаю все, чтобы держать на плаву федерацию, наверное, я должен делать ставку на того, кому доверяю. И ответственность за должную атмосферу в коллективе я беру на себя.

В целом, у меня было три предложения:

Назначить главным тренером сборной Украины Александра Апайчева.

Апайчев сам назначает тренеров в спринте, метании, прыжках и т.д. То есть, приводит свою команду.

Заключить контракт с тренерским коллективом на весь олимпийский цикл. Он должен вывести команду на пик формы к Парижу-2024. А если выбирать тренера на год, то в этом я усматриваю полное непонимание организации процесса подготовки спортсменов, или недоверие к кандидату(тогда зачем такой тренер вообще нужен), а еще и коррупцию".

Сафиуллин отмечает, что, цвы, ни одно из предложений не было выполнено. Когда ему об этом сказали, он сразу написал заявление об уходе.

Так, лишь после того, как Равиль Сафович подал в отставку, ему позвонил министр Вадим Гутцайт. Мол, что случилось? Почему? Забери заявление.

"Я говорю: "Ты же прекрасно знал, что есть конфликт в федерации. Почему раньше не звонил? Почему не предложил сесть за стол переговоров? И решений своих я никогда не меняю. Это предательство. Я не знаю, как с ними [Говорова Е.И. и Гутцайт В.М.] дальше можно работать после этого. Они же сами просили меня возглавить федерацию, а когда, в нелегкой борьбе, это было сделано, организация стала становиться на ноги, объединяться, ведь только таким образом можно решать поставленные задачи, впечатление, что они сделали шаг назад, чтобы сделать подножку. Почему? Я не нахожу ответа. Считаю, что на министра Гутцайта подействовал советник Офиса президента Говорова. Мнение Елены Ивановны оказалось выше мнения президента федерации", - заметил он.