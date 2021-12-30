Загалом в Україні 5 з половиною тисяч нових інфікованих Ковідом.

Ковідна динаміка покращується. Нині лише дві області у червоній зоні - Волинська та Запорізька. У помаранчевій - також дві - Чернігівська та Донецька.

Загалом в Україні 5 з половиною тисяч нових інфікованих Ковідом. Натомість одужали понад 12 тисяч людей. Кількість госпіталізацій залишається доволі високою - понад тисяча. Померлих - трохи більше трьохсот пацієнтів.