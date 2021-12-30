Кількість госпіталізацій хворих з коронавірусом залишається високою [ Редактировать ]
Ковідна динаміка покращується. Нині лише дві області у червоній зоні - Волинська та Запорізька. У помаранчевій - також дві - Чернігівська та Донецька.
Загалом в Україні 5 з половиною тисяч нових інфікованих Ковідом. Натомість одужали понад 12 тисяч людей. Кількість госпіталізацій залишається доволі високою - понад тисяча. Померлих - трохи більше трьохсот пацієнтів.
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Можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
В країні взагалі заборонено промовляти це слово. Коронавірус, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на "пневмонію".
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.
Майже сім тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Одужали - майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.