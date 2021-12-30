В Україні всі області вийшли з "червоної" зони. За інформацією МОЗ, в державі стабілізувалися епідемні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - жовті.

Минулої доби зафіксували 6 тисяч нових випадків захворювання на ковід. 1750 людей шпиталізували. Понад десять тисяч пацієнтів одужали. 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Ймовірно, люди не хочуть робити щеплення перед самими святами.