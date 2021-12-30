Всі області України вийшли з "червоної" зони [ Редактировать ]
В Україні всі області вийшли з "червоної" зони. За інформацією МОЗ, в державі стабілізувалися епідемні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - жовті.
Минулої доби зафіксували 6 тисяч нових випадків захворювання на ковід. 1750 людей шпиталізували. Понад десять тисяч пацієнтів одужали. 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Ймовірно, люди не хочуть робити щеплення перед самими святами.
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Чотири з половиною тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні.
За офіційними даними, цей різновид коронавірусної інфекції виявили вже у шістьох пацієнтів. Заявив у студії програми "Подробиці" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки.
На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.