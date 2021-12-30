Платитимуть лише ті, хто протягом року заробить понад 70 тисяч доларів.

Податки з "ютуберів" почнуть стягувати в Туреччині. Закон набуде чинності вже з 1 січня. Відтак, автори онлайн-контенту виплачуватимуть 15 відсотків податку від своїх прибутків.

Щоправда, платитимуть лише ті, хто протягом року заробить понад 70 тисяч доларів. Аби влада могла відстежувати прибуток, ютуберам потрібно відкрити рахунок в одному з банків Туреччини. У разі невиконання вимог закону - оштрафують та обмежать трафік.

За даними турецького Управління доходів, у 2020 році майже 14 тисяч місцевих користувачів соцмереж сумарно заробили понад 300 мільйонів доларів.